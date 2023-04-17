Tesla урезала премии после смертельного случая на производстве

Reuters: сборщики Tesla в Китае пожаловались на сокращение премий после смерти на фабрике

Рабочие шанхайской фабрики Tesla пожаловались на сокращение премий за производительность, сообщает Reuters.

Урезание коснулось сотрудников крупнейшего в мире завода, на котором трудятся 20 тысяч человек. Ранее коллектив предприятия за ударный труд во время двухмесячного карантина из-за COVID-19 лично благодарил Илон Маск. Сейчас этим работникам недоплатили около двух тысяч юаней (291,19 доллара).

Базовая зарплата на заводе в Шанхае составляет около 5340 юаней в месяц. За счет бонусов за сверхурочные, ежегодных и квартальных премий его сотрудники зарабатывают около 110-120 тысяч юаней в год, что уравнивает их доход с зарплатами у других международных и местных производителей в Китае.

Руководство предприятия объяснило меньшие выплаты смертельными случаями на производстве. Согласно опубликованному отчету правительства, 4 февраля в сварочном цехе шанхайского завода произошла авария, в результате которой погиб один рабочий.

Ранее Tesla сообщила о строительстве нового завода Megafactory в Китае. Строительство завода начнется в третьем квартале этого года, а запуск производства намечен на середину 2024 года. На площадке будут выпускать массивные батареи Megapack, способные стабилизировать электрические сети и выступать резервным источником энергии для зданий. По словам Илона Маска, завод в Китае дополнит аналогичное производство в Калифорнии.

Для того чтобы поддержать спрос на электрокары в условиях кризиса, Tesla несколько раз снижала цены на свою продукцию. Помимо американского рынка, стоимость автомобилей уменьшили и для Китая. Этот шаг Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) назвала ценовой войной и предупредила, что скидки не решат проблемы падения рынка, а замедлят развитие отрасли.