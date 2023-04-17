Нефтегазовые доходы России пошли вверх после роста курса доллара

«Ъ»: рост доллара и цен на нефть поднял стоимость Urals выше 5 тысяч рублей за баррель

На прошлой неделе стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals впервые за восемь месяцев, с августа прошлого года, превысила 5000 рублей за баррель. Об этом со ссылкой на подсчеты Profinance.ru пишет «Коммерсантъ».

В пятницу, 14 апреля, она поднималась до 5047 рублей за баррель, что на 1,2 процента выше уровня закрытия четверга. В целом за месяц стоимость Urals выросла почти в полтора раза. По оценке издания, если объем продаж и уровень цен сохранятся, то до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится с 1,5 триллиона до 1 триллиона рублей.

Главными причинами роста цены в рублях называют резкое подорожание эталонных сортов нефти после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также заметное укрепление доллара, что повышает выручку в рублевом выражении.

Фьючерсы Brent прибавили около десяти долларов, при этом рубль ослабел по отношению к доллару и евро почти на десять процентов. Все это в совокупности позволило увеличить сборы в бюджет.

Старший аналитик отдела анализа рынка акций SberCIB Investment Research Константин Самарин сомневается, что дальнейшее повышение цен на нефть возможно. Вместе с тем директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев не исключает, что ближе к лету дисконт Urals к Brent может начать сокращаться.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин объяснял снижение курса рубля именно пиковым сокращением нефтегазовых доходов, поскольку курс напрямую зависит от результатов экспортеров. Таким образом, в долларовом выражении доходы находятся на минимуме, а значит, сокращение объема недополученных доходов может привести к росту расходов на подорожавший импорт.

