Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 17 апреля 2023Россия

Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»

Военком Москвы: тестовая рассылка повесток возможна после принятия постановления кабмина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Военком Москвы Максим Локтев объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги». Его комментарий приводит ТАСС.

Он разъяснил, что тестовая рассылка цифровых повесток возможна только после принятия соответствующего постановления кабмина.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства Российской Федерации», — сказал Локтев.

До этого московский военком заявил, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже весной 2023 года. В прямом эфире, организованном изданием «Московский комсомолец», Локтев также обратил внимание на то, что призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат посредством направления SMS-уведомлений и обзвонов.

Тогда же военный комиссар Москвы подчеркнул, что «в отношении всего остального действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый».

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.