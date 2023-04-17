Военком Москвы назвал срок начала тестовой рассылки повесток через «Госуслуги»

Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже весной 2023 года

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется уже во время нынешнего весеннего призыва. Об этом рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в пресс-центре «МК».

Также призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат посредством направления СМС-уведомлений и обзвонов, добавил он.

По словам военкома, это станет единственным отличием весеннего призыва 2023 года от предыдущих. «Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый», — заключил Локтев.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуг».

