Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:22, 17 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали подозреваемого в призывах к терроризму

В Ярославской области задержали подозреваемого в призывах к терроризму через интернет

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Гаврилов-Яме Ярославской области задержали местного жителя, который подозревается в публичных призывах к терроризму через интернет. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По данным силовиков, житель российского региона придерживался экстремистских взглядов и поддерживал Вооруженные силы Украины. Он разместил в социальных сетях публикации с призывом совершать диверсии в отношении Вооруженных сил РФ и расправляться с государственными деятелями, а также помогать ВСУ.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный настоятель на Урале призвал скрываться от мобилизации в его обители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.