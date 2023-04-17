В российском регионе задержали подозреваемого в призывах к терроризму

В Ярославской области задержали подозреваемого в призывах к терроризму через интернет

В Гаврилов-Яме Ярославской области задержали местного жителя, который подозревается в публичных призывах к терроризму через интернет. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По данным силовиков, житель российского региона придерживался экстремистских взглядов и поддерживал Вооруженные силы Украины. Он разместил в социальных сетях публикации с призывом совершать диверсии в отношении Вооруженных сил РФ и расправляться с государственными деятелями, а также помогать ВСУ.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный настоятель на Урале призвал скрываться от мобилизации в его обители.