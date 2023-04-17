Мария Захарова отреагировала на решение Польши запретить импорт украинского зерна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Польши на импорт зерна из Украины. Об этом она написала в своем Telegram.

В частности, Захарова процитировала министра развития и технологий Польши Вальдемара Буду, который отметил, что запрет касается и транзита украинского зерна в третьи страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — отметила она. По ее словам, с украинским населением «вообще никто не будет разговаривать», когда «граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой».

«И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — заключила Захарова.

15 апреля правительство Польши временно приостановило импорт зерна с Украины. При этом экс-премьер страны Ярослав Качиньский заявил, что Варшава остается «неизменными друзьями и союзниками» Киева.