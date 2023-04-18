Во Франции устроили новые акции протеста после выступления Макрона

Le Figaro: во Франции проходит новая волна протестов после телеобращения Макрона

Серия новых акций протеста прошла во французских городах после телеобращения президента страны Эммануэля Макрона. Политик обратился к жителям на фоне спешного принятия пенсионной реформы, пишет газета Le Figarо.

Выступление политика подтолкнуло французов выйти на улицы городов, чтобы устроить «марш пустых кастрюль». Демонстранты во время акции протеста стучат кастрюлями и ложками, таким образом бойкотируя объяснения Макрона, который, по мнению протестующих, показал, что не заинтересован в общественном диалоге.

Как уточняет издание, акции проходят в Париже, Леоне, Страсбурге, Тулузе, Нанте, Ренне и Бордо.

17 апреля Макрон во время телеобращения к жителям страны раскрыл три основных направления действий властей, которые будут направлены «на благо французского народа». Президент таким образом попытался объяснить гражданам важность принятия «необходимой», по его словам, пенсионной реформы. Политик подчеркнул, что «слышит гнев французов», и Елисейский дворец открыт для профсоюзов и диалога с властями.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

По словам политика, закон о пенсионной реформе вступит в силу осенью этого года. При этом политик признал, что реформа, «со всей очевидностью», не была принята обществом, и выразил сожаление, что «консенсус по ней не был найден».