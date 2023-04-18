Макрон раскрыл три направления действий для французского народа

Макрон рассказал о трех направлениях действий «для блага французов» на ближайшие 100 дней

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к жителям страны раскрыл три основных направления действий властей, которые будут направлены «на благо французского народа». Первые результаты политик хочет видеть в ближайшие 100 дней, рассказал он.

Главным образом, Макрон попытался объяснить гражданам важность принятия «необходимой», по его словам, пенсионной реформы. Политик подчеркнул, что «слышит гнев французов», и Елисейский дворец открыт для профсоюзов и диалога с властями. Глава государства уточнил, что готов пообщаться с ними, несмотря на то, что лидеры профсоюзного движения отказались от встречи с Макроном во вторник.

В первую очередь, политик обратил внимание на создание «нового пакта трудоустройства». Президент заверил французов, что готов обсуждать все вопросы, включая распределение прибыли или трудоустройство пожилых граждан.

Также Макрон подчеркнул важность обновления правопорядка в стране и усиления контроля за нелегальной иммиграцией. По его словам, во Франции будут дополнительно сформированы 200 бригад жандармов.

И, наконец, третьим пунктом программы президента на ближайшее время стал «прогресс для улучшения жизни». Политик планирует улучшить работу систем образования и здравоохранения, обещав «в течение двух лет разгрузить службы скорой помощи».

15 апреля Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

По словам политика, закон о пенсионной реформе вступит в силу осенью этого года. При этом политик признал, что реформа, «со всей очевидностью», не была принята обществом, и выразил сожаление, что «консенсус по ней не был найден».

Массовые уличные протесты против пенсионной реформы во Франции проходят уже с конца января. Как ранее заявлял Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.