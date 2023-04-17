Макрон назвал сроки вступления в силу закона о пенсионной реформе

Макрон заявил, что закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу осенью 2023 года

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что резонансный закон о пенсионной реформе вступит в силу осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу одобрил и признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», — назвал сроки Макрон.

При этом он отметил, что реформа, «со всей очевидностью», не была принята обществом, и выразил сожаление, что «консенсус по ней не был найден».

Документ был подписан главой государства 15 апреля. Первые его меры начнут действовать 1 сентября текущего года. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Массовые уличные протесты против пенсионной реформы во Франции проходят с конца января. Как заявлял Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.