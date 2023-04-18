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15:47, 18 апреля 2023Россия

Машина российского детского омбудсмена лоб в лоб протаранила школьный автобус

Shot: машина детского омбудсмена Тувы Сайзаны Товуу протаранила школьный автобус

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Машина детского омбудсмена Республики Тыва Сайзаны Товуу лоб в лоб протаранила школьный автобус. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Об аварии стало известно 14 апреля. Направлявшийся из Кызыла в село Бажын-Алаак школьный автобус, в котором находились 16 детей, столкнулся с двумя легковыми машинами. По данным МЧС, в больницу доставили десять школьников и двоих взрослых. В свою очередь, МВД российского региона сообщало о 12 пострадавших детях. Ведомство выяснило, что к ДТП привел выезд на встречную полосу черной Toyota Camry, которая врезалась в школьный транспорт.

Как пишет Shot, иномарка принадлежала уполномоченной по правам детей в республике. В момент аварии машиной, предположительно, управлял ее супруг Юрий Товуу, который занимает должность мирового судьи Улуг-Хемского района. При этом после столкновения с автобусом мужчина бросил автомобиль и попытался убежать с места происшествия, однако его задержали.

В разговоре с журналистами чиновница отказалась комментировать обстоятельства произошедшего.

Омбудсмен написала заявление на увольнение после того, как в Туве разразился скандал из-за изнасилования десятилетнего мальчика старшеклассниками. Надругательство систематически повторялось в течение десяти дней, однако ни охрана, ни администрация школы не замечали происходящего. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание, что в расследовании этого дела творится беспредел, и охарактеризовал его как «дикость». Он подчеркнул, что переживший насилие ребенок не получал ни должной медицинской, ни психологической помощи.

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Константин Лысяков
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