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13:41, 18 апреля 2023Из жизни

Полиция задержала 60 лет водившего машину без прав 82-летнего автомобилиста

Sankei: японец 60 лет водил машину без водительского удостоверения и попался полиции

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

В японском городе Сисо, префектура Хиого, полиция задержала за езду без прав 82-летнего водителя, удостоверение которого было отозвано около 60 лет назад. Об этом сообщает Sankei.

Полицейский остановил 82-летнего Тосиюки Иcибаcи за отсутствие ремня безопасности. Автомобилист не смог предъявить стражу порядка водительское удостоверение. Оказалось, что документ был отозван у японца шесть десятилетий назад, и с тех пор он, очевидно, ни разу не попадался на нарушениях.

Мужчина сообщил, что живет в городе Химедзи, и пояснил, что лишился водительских прав примерно в 20 лет и с тех пор не получал новое удостоверение. Учитывая возраст водителя, можно предположить, что он ездил на машине без документов на протяжении 60 лет. Водителя арестовали.

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Ранее сообщалось, что в английском городе Ноттингем полицейские задержали 84-летнего мужчину, который с 12 лет водил машину без водительского удостоверения. За 72 года его ни разу не останавливали и не проверяли у него документы.

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Алиса Дмитриева
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