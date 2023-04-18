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21:06, 18 апреля 2023Спорт

Россиянку перед дебютным боем в UFC представили как бойца из Казахстана

Россиянку Ирину Алексееву перед дебютным боем в UFC представили как бойца из Казахстана

Кадр: @slava_alex_mma

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева объяснила дебют в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не под российским флагом. Об этом сообщается на сайте организации.

На русскоязычном сайте UFC Алексеева указана в качестве представительницы Казахстана. 30 апреля она встретится в октагоне со швейцаркой Штефани Эггер, для которой это будет шестой бой в организации.

Алексеева назвала появление в анонсе ее боя флага Казахстана ошибкой. «Если честно, то я не знаю, почему на сайте UFC мне поставили казахстанский флаг. Откровенно говоря, мне все равно, какой там будет флаг, самое главное, что я в UFC. Все равно все знают, кто я и откуда», — заявила девушка Metaratings.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда, выступает в легчайшем весе. Ранее она принимала участие в боях в другом американском промоушене — Bellator. На ее счету четыре победы и одно поражение.

Дарья Коршунова
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