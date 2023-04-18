Кириенко оценил работу по поддержке семей участников СВО в Орловской области

Сергей Кириенко отметил инициативу Орловской области по созданию семейных МФЦ

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Орловскую область. Сергей Кириенко пообщался с молодежью Орловщины, посетил объекты социальной инфраструктуры и обсудил с губернатором Андреем Клычковым вопросы развития региона.

«Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область, потому что это видно. Городское пространство и среда жизни людей меняются на глазах, и это очень здорово. Понятно, что последние годы непростые, два года ковида, 2022 и 2023 год — СВО. Вызовов хватает. Тем не менее, несмотря на все сложности и вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям», — отметил Сергей Кириенко.

Первый замглавы администрации президента ознакомился с работой семейного МФЦ на улице Комсомольской в городе Орле, на базе которого начнет работу региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Орловская область стала инициатором создания семейных МФЦ. Сейчас на Орловщине действует уже целая сеть таких центров. Создание семейных МФЦ, в которых будет размещаться отдельное окно для участников СВО, — это очень правильная идея, подчеркнул первый замглавы администрации президента.

«Вы знаете, что решением президента России с 1 июня начнет работать отдельный фонд, задачей которого является поддержка участников СВО и их семей, ветеранов. Считаю, что работа на орловской земле по поддержке участников СВО и их семей организована хорошо. Хочу сказать спасибо руководству региона и просто неравнодушным людям», — рассказал Сергей Кириенко.

Сегодня семейные МФЦ представляют собой готовую инфраструктуру для развертывания Центров поддержки военнослужащих. Здесь работают люди, для которых помощь ближнему — это не просто профессия, но и призвание. С начала года в Орловской области в семейные МФЦ обратились более 800 человек.

«Семейные МФЦ оказывают комплексную поддержку: психологическую и юридическую помощь, социальные услуги и сопровождение. Эта помощь оказывается в режиме "одного окна"», — отметил глава региона Андрей Клычков.

Во Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина Сергей Кириенко и Андрей Клычков пообщались с активистами «Движения первых» и юными изобретателями из детского технопарка «Кванториум». Орловские ребята активно участвуют в проектных конкурсах «Большой перемены», становятся победителями и призерами. Среди них юные орловцы Ярослав Воропаев, Екатерина Есина, Дмитрий Гуркин и Роза Карапетян. С 2023 года Дворец пионеров Орла стал опорной площадкой регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Руководитель Орловского городского отделения «Движения первых», участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, медалей «За Отвагу» и Суворова Денис Орлов рассказал Сергею Кириенко о своем боевом опыте, о патриотической работе с молодежью, о перспективах развития движения в областной столице.

«Пример Дениса Орлова — героического парня. Когда о патриотическом воспитании говорят родители и учителя — это очень важно. Но когда это делают ребята, которые личным примером показали, что такое настоящий патриотизм, преданность своей стране, — они имеют на это другое моральное право. Для ребят это возможность найти себя после службы в армии», — подчеркнул первый замглавы администрации президента.

В ходе беседы с юными активистами Сергей Кириенко поблагодарил их за активное участие в конкурсах, отметив, что в Орловской области организована работа по поддержке семей участников СВО. «Орел и Орловская область всегда были примером патриотического воспитания молодежи. Здесь никогда не прерывалась традиция детских патриотических организаций. Сегодня очень активно развивается Российское движение детей и молодежи, прекрасный Дворец пионеров», — отметил Сергей Кириенко.

На базе Дворца пионеров работает также волонтерское общественное движение «Золотые руки ангела». Волонтеры плетут маскировочные сети для наших бойцов в зоне СВО.

В Парке Победы Сергей Кириенко вместе с Андреем Клычковым возложил цветы к памятнику гвардейцам-танкистам и стеле Победы, посвященным освобождению Орла от фашистских захватчиков. Парк стал первой большой общественной территорией, благоустроенной по инициативе Андрея Клычкова. Результат не только оправдал, но даже превзошел ожидания. Сегодня Парк Победы — это центр притяжения всего города, он стал настоящим украшением Орла.

В завершение визита Сергей Кириенко отметил, что регион устойчиво развивается, есть понятные, хорошо структурированные планы, как будут реализовываться намеченные цели.

