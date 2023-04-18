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12:22, 18 апреля 2023Спорт

Экоактивист залез на бильярдный стол и испачкал его краской на ЧМ по снукеру

Экоактивист залез на бильярдный стол и испачкал его краской на ЧМ по снукеру в Шеффилде

Фото: Unsplash

Матч чемпионата мира по снукеру в Шеффилде между Робертом Милкинсом и Джо Перри был сорван экоактивистом. Об этом сообщает The Guardian.

17 апреля во время встречи представитель экологического движения Just Stop Oil, которое выступает за прекращение добычи ископаемого топлива в Великобритании, залез на бильярдный стол и испачкал его оранжевой краской.

Из-за действий активиста встречу пришлось перенести на сутки. Еще одна представительница Just Stop Oil пыталась аналогичным способом сорвать встречу между Марком Алленом и Фан Чжэньи, но ей успели помешать охранники. Обоих активистов задержала полиция.

Чемпионат мира-2023 по снукеру проходит с 15 апреля по 1 мая. Общий призовой фонд соревнований составляет почти 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Алексей Гусев
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