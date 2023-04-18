Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить

В Нижнем Тагиле 47-летний россиянин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

В Нижнем Тагиле 47-летний россиянин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство сожительницы. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

По данным следствия, в апреле 2021 года осужденный после получения пенсии распивал с сожительницей алкоголь. В какой-то момент мужчина на почве ревности задушил женщину и сбросил ее тело в подпол на кухне дома. Затем он сходил в магазин и позвал друга выпить. Об исчезновении женщины силовикам сообщила ее мать, которая сразу заподозрила, что к этому причастен сожитель дочери.

Мужчина изначально отрицал свою причастность к преступлению. Но позже силовики провели обыск и обнаружили тело женщины в замаскированном подполе.

15 апреля сообщалось, что в Москве задержали россиянку, которая убила сожителя из ревности и спрятала его тело в подвале жилого дома.