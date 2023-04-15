Россиянка убила сожителя из-за ревности и спрятала тело в подвале жилого дома

СКР задержал женщину за убийство сожителя, чье тело нашли в подвале жилого дома в Москве

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, чье тело было обнаружено в подвале жилого дома на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 апреля в подвальном помещении жилого дома на Загородном шоссе было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В его убийстве заподозрили сожительницу.

На допросе она признала свою вину, пояснив, что конфликт произошел на почве ревности. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

4 апреля сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 18 годам лишения свободы четырех соучастников заказного убийства москвички, совершенном в 2020 году. Елена Сосенкова, испытывая ревность, решила устранить знакомую. Она уговорила на преступление сожителя Константина Таранова, который нашел исполнителей, застреливших девушку за 300 тысяч рублей вечером 23 декабря 2020 года возле подъезда дома на Профсоюзной улице.