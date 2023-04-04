Четырех соучастников осудили за заказное убийство россиянки из-за ревности

В Москве четырех соучастников осудили за заказное убийство девушки за 300 тысяч рублей

Московский городской суд вынес приговор четырем соучастникам по делу о заказном убийстве россиянки, совершенном два года назад. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Елену Сосенкову осудили на 18 лет колонии общего режима. Константина Таранова, Руслана Тагирова и Алексея Головина приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Головин должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по ряду статьей УК РФ, в том числе «подстрекательство и организация убийства по найму», «убийство по найму», «незаконное приобретение, хранение, ношение, передача огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «грабеж».

По данным следствия, Сосенкова, испытывая ревность, решила устранить знакомую. Об этом в сентябре 2020 года она сообщила своему сожителю Таранову, который согласился организовать преступление. После этого он обратился к своему товарищу Головину, который нашел исполнителя и предложил ему за 300 тысяч рублей убить девушку.

«Реализуя задуманное и распределив роли, фигуранты получили фото девушки, установили слежку о маршрутах ее передвижения, местах проживания и работы, а также приобрели орудие преступления и боеприпасы к нему», — рассказала ранее «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Вечером 23 декабря 2020 года возле подъезда одного из домов на Профсоюзной улице Тагиров выстрелил в потерпевшую, после чего скрылся на машине ВАЗ 21099. Девушку госпитализировали с огнестрельными ранениями головы и шеи. На следующий день она скончалась в больнице.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Головин и Тагиров причастны еще к одному преступлению. 15 декабря 2020 года в Новой Москве они, угрожая мужчине оружием, забрали его автомобиль, на котором позже один из братьев скрылся с места преступления после заказного убийства.