Россиянин стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ
Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.
Первое место занял Лео Карлсон из Швеции, а третье — словак Далибор Дворски. В топ-10 вошли еще два россиянина — Даниил Бут из ярославского «Локомотива» и Михаил Гуляев из омского «Авангарда». Они расположились на девятой и десятой позициях соответственно.
18-летний Мичков в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач.
Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.