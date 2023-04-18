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23:34, 18 апреля 2023Спорт

Россиянин стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ

Российский форвард Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ
Матвей Мичков

Матвей Мичков. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место занял Лео Карлсон из Швеции, а третье — словак Далибор Дворски. В топ-10 вошли еще два россиянина — Даниил Бут из ярославского «Локомотива» и Михаил Гуляев из омского «Авангарда». Они расположились на девятой и десятой позициях соответственно.

18-летний Мичков в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Всего за команду он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них форвард забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач.

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.

Дарья Коршунова
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