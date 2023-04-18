Тяжелораненый российский боец прополз четыре километра через минное поле

RT: тяжелораненый российский доброволец с позывным Кеник полз 4 км через минное поле

Тяжелораненый доброволец из Калининграда Василий Ч. с позывным Кеник прополз на руках четыре километра через заминированное поле, чтобы выйти из окружения. Историей своего спасения он поделился с RT.

Осенью 2022 года отряд Кеника попал в засаду под Кременной. Сам он получил тяжелое ранение — повреждение позвоночника и переломы ног. По словам россиянина, он три дня провел без воды и еды, укрываясь от противника в бетонном дренажном коллекторе. «Полынь — она как нашатырь. У нее такой запах резкий. Я когда понимал, что сознание теряю, рвал ее и вдыхал», — рассказал мужчина.

Пробиться к российским войскам доброволец смог благодаря случайно найденной рации. С ее помощью он вышел на бойца с позывным Опер, который провел мужчину через минное поле. «Он говорил, куда ползти, чтобы не нарваться на неприятность в виде растяжки. Ночь пришлось пережидать в лесопосадке. Наутро я снова пополз, и где-то метров через 500 встретил ребят», — объяснил Кеник, добавив, что они погрузили его на танк и отвезли к месту эвакуации.

Ранее в апреле российский военный с позывным Зенит сообщил, что Киев формирует первую линию обороны на кременском направлении в Донбассе, бросая туда солдат территориальной обороны.