В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО

Минцифры: российские IT-компании пообещали не повышать цены на свое ПО

Крупные российские IT-компании договорились о саморегулировании цен на программное обеспечение (ПО), сообщили в Минцифры.

Встречу участников рынка в ведомстве объяснили необходимостью договориться о принципах ценообразования на российские продукты в условиях, когда многие иностранные вендоры покинули рынок. Компании пообещали создать меморандум ответственной работы на IT-рынке и не повышать стоимость российских программ «выше разумного уровня».

Предельные цены на российское ПО будут размещать на официальном маркетплейсе для отечественных разработок. Нарушителей соглашения будут лишать аккредитации.

Ранее стало известно, что за последний год, в отсутствие на рынке зарубежных конкурентов, российские разработчики ПО взвинтили цены на 30-50 процентов. Сильнее всего тенденция заметна в области системного и офисного ПО. Компании-потребители просили Минцифры и ФАС повлиять на необоснованное повышение цен. Ведомства указали, что запрет на злоупотребление доминирующим положением не затрагивает интеллектуальную деятельность.

Однако не все сферы могут обойтись без использования западных сервисов. Многие российские компании и региональные органы власти сейчас пытаются сохранить или продлить лицензии на программное обеспечение для работы с графикой, — в первую очередь на продукты Adobe. В России импортозаместить такие продукты не получилось, так как власти уделили основное внимание потребностям промышленности и софт для обработки фото и видео сочли не таким важным.