Стало известно о попытках России сохранить лицензии на западный софт

«Ъ»: компании и региональные органы власти пытаются сохранить лицензии на Adobe

Крупные российские компании и региональные органы власти пытаются сохранить лицензии на западные сервисы, использующиеся при подготовке визуальных материалов, — в первую очередь на продукты Adobe, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные электронных торговых площадок.

Контрагентов, которые могли бы предоставить продление подписки на Adobe, ищут «Магнит», БКС и структура «Ак Барс» — «Ак Барс Цифровые технологии». Запрос цен на продление лицензий на Adobe Photoshop, Premiere Pro и Lightroom разместил аэропорт Краснодара, а администрация города Мурманска искала поставщика корпоративной подписки Adobe Creative Cloud. Что касается других креативных сервисов, газета обнаружила заявки на продление лицензии на векторный редактор Figma от Московского кредитного банка (МКБ) и «Магнита».

Adobe, как и многие другие разработчики ПО, перестала продавать свои продукты в России после ввода войск в Украину. Кроме того, компания отключила от подписок местные государственные СМИ. Как сообщал «Ъ», в январе на российских маркетплейсах стали продавать флешки с пиратскими сборниками программ от Adobe.

При этом эксперты сообщают, что несколько российских поставщиков софта все еще продают лицензии на продление корпоративных подписок Adobe по соглашению с вендором. В России импортозаместить такие продукты не получилось, так как власти уделили основное внимание потребностям промышленности и софт для обработки фото и видео считался вторичным, объяснил представитель Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов допускает, что западные производители ПО сами заинтересованы в организации канала сублицензирования российских компаний через Казахстан и другие соседние с РФ страны. «Часть компаний уже рассматривают такой вариант, а некоторые начинают активно налаживать канал», — добавил он.

В феврале ассоциация «Отечественный софт», объединяющая 263 российские IT-компании, попросила власти не допустить принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения для инженеров. Они отметили, что российские клиенты не желают переходить на отечественное ПО самостоятельно и если зарубежные аналоги получат лицензию, то иностранные вендоры, такие как Autodesk, SolidWorks, Altium, сохранят свое влияние.