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19:31, 18 апреля 2023Россия

Мумию нашли возле могилы на подмосковном кладбище

РЕН ТВ: мужчина нашел мумию возле могилы родственников на кладбище в Подмосковье

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мужчина нашел мумию возле могилы родственников на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала пояснил, что жуткая находка была сделана 15 апреля. Житель Московской области отошел от могилы примерно на 30 метров, чтобы выбросить мусор, и заметил там предметы, похожие на человеческие кости. Он сразу же обратился в полицию.

По внешнему виду останков смерти наступила более 15 лет назад, отметил источник. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

16 апреля сообщалось, что в Ленинградской области женщина обнаружила на крыльце своей дачи мумию. Сразу после обнаружения останков хозяйка дачи вызвала на место сотрудников правоохранительных органов. Следователи назначили экспертизу, по результатам которой будет установлена причина и давность смерти.

До этого в квартире жилого дома на Голубинской улице в Москве случайно нашли мумифицированное тело 86-летней женщины.

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Анна Щербакова
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