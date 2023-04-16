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12:45, 16 апреля 2023Россия

Россиянка обнаружила на крыльце своей дачи мумию

РЕН ТВ: в Ленобласти женщина обнаружила на крыльце своей дачи мумифицированный труп

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области женщина обнаружила на крыльце своей дачи мумию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника издания, труп был найден в субботу, 15 апреля, на территории дачного участка в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесное-3».

«Жительница Колпино приехала на дачу и нашла на крыльце мумию. Труп принадлежит неизвестной женщине. На вид ей около 50 лет. На месте нашли мобильный телефон и три тысячи рублей», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Сразу после обнаружения мумии хозяйка дачи вызвала на место сотрудников правоохранительных органов. Следователи проводят экспертизу, по результатам которой будет установлена причина и давность смерти.

Ранее сообщалось о похожем случае в Москве: в квартире дома на Голубинской улице случайно нашли мумифицированное тело 86-летней женщины. Выявить это удалось из-за протечки канализации — соседи, проживающие под погибшей, заметили, что их заливают. После того как никто не открывал дверь долгое время, квартиру вскрыли. Предполагается, что мумия пролежала в квартире полтора года.

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Елена Апазиди
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