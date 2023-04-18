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08:14, 18 апреля 2023Россия

Путин спросил мнение военных о ситуации на херсонском направлении

Путин в штабе «Днепр» спросил у военных мнение о ситуации на херсонском направлении

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел в штабе «Днепр» совещание с военными, в ходе которого попросил их высказать мнение об обстановке на херсонском и запорожском направлении и обменяться информацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно», — сказал глава государства, открывая совещание, подчеркнув, что ему важно услышать мнение военных о том, как складывается ситуация.

О поездках главы государства в штабы войск Херсонской области и ЛНР стало известно утром во вторник, 18 апреля. На херсонском направлении верховный главнокомандующий заслушал, в частности, доклад командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского. В ЛНР об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

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Марина Совина
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