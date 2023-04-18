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09:37, 18 апреля 2023Из жизни

Считавшийся умершим от коронавируса индиец вернулся домой через два года

Считавшийся умершим во время пандемии мужчина вернулся домой через два года после похорон

Фото: Amit Dave / Reuters

Мужчина из Индии, которого родственники считали скончавшимся от коронавируса, вернулся домой через два года после «смерти». Об этом сообщает The Times of India.

Два года назад, во время второй волны пандемии, 35-летний Камлеш Патидар заразился COVID-19. Болезнь прогрессировала, поэтому мужчину вскоре госпитализировали в одну из больниц штата Гуджарат. Через некоторое время врачи сообщили семье, что Камлеш скончался от последствий коронавируса. Cемье «умершего» показали тело, завернутое в пластиковый чехол, и позже кремировали его при госпитале, согласно официальному протоколу. Семья совершила все похоронные ритуалы и оплакала Камлеша. У мужчины остались жена и дети.

Через два года после якобы смерти Камлеш Патидар внезапно вернулся в родную деревню Кадодкалан и постучал в дверь дома своей тети по материнской линии. Оказалось, что индиец жив и прошедшие два года находился в другом городе. Его шурин Рамешвар рассказал журналистам, что состояние Камлеша нестабильно: по его словам, из госпиталя мужчину похитила банда преступников, которые впоследствии держали его в заложниках и накачивали наркотиками.

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В настоящий момент правоохранительные органы проверяют эту информацию и пытаются выяснить, что в действительности произошло с человеком. Сотрудники полиции также ждут от него официальных объяснений, касающихся обстоятельств его болезни и последующего похищения.

Ранее сообщалось о женщине, которая на три года закрылась в доме с сыном, чтобы не заразиться коронавирусом. Ее мужу пришлось обращаться в полицию, чтобы убедить жену прекратить изоляцию.

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Антонина Черташ
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