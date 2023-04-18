Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева

Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили 33-летнего Анатолия Шульева

Главным режиссером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минкультуры.

«18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера. Им стал лауреат премии министерства культуры "Молодые дарования России" 2015 года Анатолий Шульев», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 33-летний постановщик заменит на вакантной должности Юрия Бутусова, который уволился со своего поста и уехал из России в ноябре прошлого года. Директор учреждения культуры Кирилл Крок заявлял тогда, что Бутусов находится во Франции, поэтому не может заниматься постановками.

Анатолий Шульев родился 22 ноября 1989 году в городе Владикавказ. С 2008 по 2011 год учился на актерском факультете ГИТИСа в мастерской Скандарова. В 2011 году был принят на очное отделение режиссерского факультета ТИ имени Щукина на курс Римаса Туминаса.

