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18:44, 15 ноября 2022Культура

Главный режиссер театра Вахтангова уволился и уехал из России

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился и уехал из России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов уволился со своего поста и уехал из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Крок пояснил, что в настоящее время Бутусов находится во Франции, поэтому не может заниматься постановками. «Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — отметил директор учреждения.

В мае сообщалось, что театр имени Вахтангова покинул актер Виктор Сухоруков. По словам артиста, такое решение он принял из-за поведения своих коллег по сцене, которые «возомнили себя князьками». Сухоруков добавил, что не хотел покидать театр, однако «к этому привели обстоятельства».

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Марина Погосян
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