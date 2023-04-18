БДСМ-оргия в Подмосковье закончилась смертью двух мужчин

SHOT: в подмосковной Балашихе БДСМ-вечеринка закончилась смертью двух мужчин

В подмосковной Балашихе БДСМ-оргия закончилась смертью двух мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации издания, участники вечеринки были гомосексуалистами. Предположительно, они принимали наркотические вещества.

Одному из погибших было 23 года, второму — 42. Медики вынесли из подъезда дома одного из мужчин в БДСМ-костюме. Он скончался в машине скорой помощи.

Дополнение: один из погибших в БДСМ-оргии оказался гражданином Киргизии, второй приехал в Россию из Узбекистана, пишет Shot. Для своих утех они арендовали квартиру в Подмосковье. Причем владельцу один из них заявлял, что будет временно там проживать с женщиной.

Житель Балашихи позже решил выяснить, будет ли мужчина продлевать договор, однако его звонки тот игнорировал. Тогда хозяин квартиры прибыл на место и обнаружил двух мужчин в женской одежде. Один из них еще подавал признаки жизни. Ему вызвали бригаду медиков, но он умер в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье мужчина нашел мумию возле могилы родственников.