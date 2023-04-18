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12:04, 18 апреля 2023Наука и техника

Названа стоимость новой «Яндекс Станции»

ТАСС: «Яндекс» оценил новую колонку «Станцию Макс» в 29 990 рублей

Фото: Яндекс

Компания «Яндекс» открыла продажи новых устройств для умного дома. Об этом сообщает ТАСС.

Обновленную «Станцию Макс» оценили в 29 990 рублей. Устройство получило поддержку протокола Zigbee для управления девайсами умного дома, LED-экран, пять динамиков мощностью 65 ватт.

Также в компании назвали стоимость других девайсов. «Яндекс Хаб» для работы с домашними смарт-гаджетами оценили в 4990 рублей, умные датчики — для открытия окон и дверей, движения и освещения, замера температуры и влажности, обнаружения протечки и беспроводную кнопку — обойдутся в 1990 рублей каждый.

В «Яндексе» рассказали, что в России уже можно заказать новые устройства — на «Яндекс.Маркете», в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, ОZON, «Ситилинка». Продажи девайсов умного дома в Белоруссии и Казахстане начнутся до конца апреля.

«Яндекс» представил новые устройства для умного дома в начале апреля. Кроме обновленной «Станции Макс» в линейке компании есть базовая «Яндекс.Станция» первого и второго поколения, компактные колонки «Станция Мини» и «Станция Лайт».

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Андрей Ставицкий
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