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11:27, 4 апреля 2023Наука и техника

«Яндекс» представил новые устройства

«Яндекс» анонсировал новую колонку «Станция Макс» и датчики для умного дома

Фото: Yandex

Российская компания «Яндекс» анонсировала новые устройства для умного дома. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Среди представленных устройств оказалась обновленная «Станция Макс», которая получила поддержку протокола Zigbee для управления девайсами умного дома. Колонка имеет LED-экран, пять динамиков мощностью 65 ватт, поддерживает вывод изображения в разрешении 4К.

Также компания представила хаб, который также поддерживает протокол Zigbee и позволяет управлять домашними смарт-устройствами при отсутствии умной колонки. В линейке компании появились смарт-датчики — для открытия окон и дверей, движения и освещения, замера температуры и влажности, обнаружения протечки и беспроводная кнопка.

В компании уточнили, что все датчики также поддерживают протокол Zigbee. В будущем устройства будут работать с единым протоколом Matter, когда другие производители смарт-устройств перейдут на него. В этом случае «Яндекс» обновит программное обеспечение гаджетов. Стоимость новой «Станции» и аппаратов для умного дома не раскрывается.

Первая колонка «Яндекса» с экраном — «Станция Макс» — была представлена в ноябре 2020 года. В линейке компании также есть базовая «Яндекс.Станция» первого и второго поколения, компактные колонки «Станция Мини» и «Станция Лайт».

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Андрей Ставицкий
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