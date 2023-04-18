Неизвестные на трех машинах расстреляли автомобиль и убили водителя в Ставрополе

В Ставрополе ищут неизвестных, расстрелявших автомобиль и скрывшихся на трех машинах

В Ставрополе неизвестные выбежали из трех автомобилей и открыли стрельбу по машине Lada Vesta. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Около полуночи 17 апреля возле ресторана «Патио Верона» мужчины смертельно ранили водителя и скрылись с места преступления. Потерпевшего госпитализировали с ранением шеи, однако спасти его не удалось.

В городе объявили план «Сирена». Полиция ищет нападавших.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вооруженный мужчина устроил стрельбу и скрылся на машине.