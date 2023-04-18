Силовые структуры
Неизвестные на трех машинах расстреляли автомобиль и убили водителя в Ставрополе
В Ставрополе ищут неизвестных, расстрелявших автомобиль и скрывшихся на трех машинахСюжетСтрельба в Ростове-на-Дону
В Ставрополе неизвестные выбежали из трех автомобилей и открыли стрельбу по машине Lada Vesta. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Около полуночи 17 апреля возле ресторана «Патио Верона» мужчины смертельно ранили водителя и скрылись с места преступления. Потерпевшего госпитализировали с ранением шеи, однако спасти его не удалось.
В городе объявили план «Сирена». Полиция ищет нападавших.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вооруженный мужчина устроил стрельбу и скрылся на машине.