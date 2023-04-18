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13:05, 18 апреля 2023Силовые структуры

Неизвестные на трех машинах расстреляли автомобиль и убили водителя в Ставрополе

В Ставрополе ищут неизвестных, расстрелявших автомобиль и скрывшихся на трех машинах
СюжетСтрельба в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ставрополе неизвестные выбежали из трех автомобилей и открыли стрельбу по машине Lada Vesta. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Около полуночи 17 апреля возле ресторана «Патио Верона» мужчины смертельно ранили водителя и скрылись с места преступления. Потерпевшего госпитализировали с ранением шеи, однако спасти его не удалось.

В городе объявили план «Сирена». Полиция ищет нападавших.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вооруженный мужчина устроил стрельбу и скрылся на машине.

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Елизавета Новикова
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