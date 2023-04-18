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13:13, 18 апреля 2023Силовые структуры

Перестрелка у ресторана в Ставрополе с гибелью мужчины попала на видео

Уличная видеокамера сняла перестрелку у ресторана в Ставрополе, где погиб мужчина
Начало событий в новости Неизвестные на трех машинах расстреляли автомобиль и убили водителя в Ставрополе

Перестрелку у итальянского ресторана в Ставрополе сняла уличная видеокамера. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны стреляющие мужчины, которые затем садятся в три машины и уезжают с места перестрелки.

Несколько мужчин выпустили не менее 35 пуль по автомобилю марки «Лада-Веста» возле итальянского ресторана «Патио Верона», после чего скрылись. В результате случившегося погиб мужчина.

Полиция ввела в городе план «Сирена», идет розыск стрелков.

Любовь Ширижик
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