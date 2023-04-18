Пессимизм американцев в отношении экономики достиг рекорда

CNBC: 81 процент граждан США изменил образ жизни из-за инфляции

Американцы придерживаются пессимистичных взглядов на текущее состояние экономики страны и ее перспективы. О результатах собственного исследования сообщает CNBC.

Негативно настроены оказались 69 процентов граждан США, что является рекордным показателем за всю историю опроса (17 лет). Около двух третей опрошенных заявили, что страна приближается к рецессии или уже находится в ней.

Одной из главных причин для волнения граждан США остается инфляция. Только 5 процентов заявили, что их заработки растут быстрее, чем цены, а 67 процентов считают, что их доходы не в состоянии за ними угнаться. 81 процент респондентов из-за инфляции вынужден был изменить свой образ жизни и структуру расходов, например меньше тратить на развлечения и путешествия, и чаще использовать накопления для оплаты повседневных покупок.

Несмотря на общий пессимизм, 63 процента трудоустроенных американцев не беспокоятся о потере рабочих мест — на 5 процентных пунктов больше, чем в ноябре 2022 года. При этом 37 процентов респондентов ожидают увеличения заработной платы в следующем году, что немного выше среднего показателя за последние несколько лет.

Эксперты отметили влияние настроений американцев на их отношение к фондовому рынку. Только 24 процента опрошенных думают, что сейчас подходящее время для инвестирования в акции, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. При этом каждый пятый взрослый гражданин США предпринял какие-либо действия, чтобы получить выгоду от высоких ставок — положил деньги в банк, вложился в фонд денежного рынка или купил депозитный сертификат.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария предсказал серьезный кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара на глобальном рынке. Журналист заявил, что Белый дом не беспокоится о росте дефицита бюджета, госдолг страны вырос почти в пять раз за последние 20 лет, а Федеральная резервная система спасала экономику путем «нездоровых манипуляций».