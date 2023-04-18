В Румынии захотели отказаться от украинского зерна

Правящая партия Румынии попросила одобрить временный запрет на импорт украинского зерна

Власти Румынии захотели отказаться от импорта украинского зерна, передает Reuters со ссылкой на заявление правящей социал-демократической партии страны (PSD).

Уточняется, что партия попросила коалиционное правительство одобрить чрезвычайный указ о введении временного запрета на импорт украинского зерна. Отмечается, что депутаты зеркально отвечают на аналогичные шаги стран Центральной и Восточной Европы.