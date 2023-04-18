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13:25, 18 апреля 2023Мир

В Румынии захотели отказаться от украинского зерна

Правящая партия Румынии попросила одобрить временный запрет на импорт украинского зерна

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

Власти Румынии захотели отказаться от импорта украинского зерна, передает Reuters со ссылкой на заявление правящей социал-демократической партии страны (PSD).

Уточняется, что партия попросила коалиционное правительство одобрить чрезвычайный указ о введении временного запрета на импорт украинского зерна. Отмечается, что депутаты зеркально отвечают на аналогичные шаги стран Центральной и Восточной Европы.

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Анастасия Заикина
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