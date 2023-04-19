Маск предупредил о большом влиянии нейросетей на выборы в США

Илон Маск предупредил о большом влиянии ИИ на выборы президента США в 2024 году

Американский предприниматель Илон Маск предупредил о большом влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на выборы президента США в 2024 году. Свое мнение он выразил в интервью Fox News.

«Даже если вы говорите, что у нейросетей нет свободы действий, весьма вероятно, что люди будут использовать ИИ в качестве инструмента на выборах. Я думаю, что вещи становятся странными, и происходит это быстро», — высказался предприниматель.

Бизнесмен утверждает, что без надлежащего надзора быстро развивающийся ИИ может стать «опасностью для общества», представляющей реальную угрозу для будущего человечества. По мнению Маска, возможности нейросетей уже превысили то, что может сделать большинство людей.

«Никто из людей не может писать так же хорошо, как ChatGPT, и, насколько мне известно, никто не делает это настолько хорошо и быстро. Разве что Уильям Шекспир», — отметил предприниматель. Маск подчеркнул, что у правительства должен быть план на случай непредвиденных обстоятельств, например возможность отключения питания серверных центров.

18 апреля Маск заявил, что планирует создать «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. По его словам, платформа должна стать конкурентом ChatGPT. При этом в чат-боте не будет цензуры.

В конце марта Илон Маск и более тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом как минимум на полгода приостановить обучение нейросетей. Специалисты призвали ИИ-лаборатории и независимых экспертов в течение этой паузы совместно разработать и внедрить общие протоколы безопасности.