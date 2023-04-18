Илон Маск анонсировал создание «честного» чат-бота TruthGPT

Илон Маск создаст «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом TruthGPT

Американский бизнесмен, глава соцсети Twitter Илон Маск в беседе с телеведущим Такеру Карлсону заявил, что планирует создать «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. Интервью опубликована на YouTube-канале Fox News.

По его словам, платформа должна стать конкурентом чат-бота ChatGPT. При этом чат-бот будет лишен цензуры. «Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной», — подчеркнул предприниматель.

Маск заявил, что искусственный интеллект способен «катастрофически навредить» существованию человечества в целом, если им не управлять должным образом. «Искусственный интеллект более опасен, чем, скажем, неверное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства в том отношении, что у него есть потенциал», — сказал он.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Илон Маск планирует запустить стартап по разработке искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI. Отмечалось, что бизнесмен приобрел тысячи мощных графических процессоров Nvidia, которые необходимы для создания большой языковой модели, которая позволяет искусственному интеллекту обрабатывать большие объемы данных и генерировать текст и изображения.