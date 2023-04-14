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23:11, 14 апреля 2023Экономика

Илон Маск задумал создать компанию в области искусственного интеллекта

FT: Илон Маск планирует запустить стартап по разработке искусственного интеллекта
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Pool / Reuters

Американский бизнесмен, глава соцсети Twitter Илон Маск планирует запустить стартап по разработке искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«По словам людей, знакомых с планами предпринимателя, руководитель Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта», — пишет автор статьи.

Отмечается, что в настоящее время предприниматель ведет переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении средств в новое предприятие.

Кроме того, Маск приобрел тысячи мощных графических процессоров Nvidia, которые необходимы для создания большой языковой модели, которая позволяет искусственному интеллекту обрабатывать большие объемы данных и генерировать текст и изображения, говорится в статье.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Маск потерял около 40 миллиардов долларов и перестал быть самым богатым человеком на планете. По версии Forbes рейтинг возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).

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Марина Совина
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