Илон Маск задумал создать компанию в области искусственного интеллекта

FT: Илон Маск планирует запустить стартап по разработке искусственного интеллекта

Американский бизнесмен, глава соцсети Twitter Илон Маск планирует запустить стартап по разработке искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«По словам людей, знакомых с планами предпринимателя, руководитель Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта», — пишет автор статьи.

Отмечается, что в настоящее время предприниматель ведет переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении средств в новое предприятие.

Кроме того, Маск приобрел тысячи мощных графических процессоров Nvidia, которые необходимы для создания большой языковой модели, которая позволяет искусственному интеллекту обрабатывать большие объемы данных и генерировать текст и изображения, говорится в статье.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Маск потерял около 40 миллиардов долларов и перестал быть самым богатым человеком на планете. По версии Forbes рейтинг возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).

