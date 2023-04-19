Полиция арестовала домогавшуюся школьника учительницу

FOX 25: в США арестовали учительницу, отправлявшую свою откровенные фотографии школьнику

26-летняя Эмма Дилейни Хэнкок, бывшая заменяющая учительница государственной школы в городе Веллстон, штат Оклахома, США, была арестована полицией за то, что домогалась 15-летнего школьника и отправляла ему свои обнаженные фотографии. Об этом сообщает FOX 25.

По словам ученика, в октябре 2022 года он дал Хэнкок свой номер телефона для получения домашнего задания. Вечером того же дня учительница отправила ему запрос на добавление в друзья в мобильном приложении Snapchat. В течение следующих нескольких недель Хэнкок регулярно писала школьнику, а затем начала отправлять ему свои откровенные фотографии.

Позже учительница начала домогаться ученика. Она отводила его в школьные кладовки во время обеденного перерыва, а затем трогала и целовала его. Помимо этого, Хэнкок давала подростку курить свой вейп.

В какой-то момент школьник рассказал другому ученику об отношениях с учительницей. Когда товарищ поинтересовался у Хэнкок, правда ли это, она начала отрицать заявления жертвы. Позже она признала, что общается с подростком, и якобы сказала ученику, что их никто не поймает.

Несмотря на уверенность Хэнкок, вскоре полиции стало известно о ее действиях. Сотрудники правоохранительных органов нашли в ее телефоне видеозаписи, подтверждающие связь с подростком. Учительницу арестовали и обвинили в непристойных предложениях или действиях по отношению к ребенку младше 16 лет, подстрекательстве к сексуальному контакту или общению с несовершеннолетним при помощи электронных средств связи, а также в отправлении непристойных сообщений и изображений. В настоящее время Хэнкок отстранена от работы. Она признала свою вину и внесла залог для освобождения из-под стражи.

Ранее сообщалось, что в США школьную учительницу арестовали по обвинению в сексуальных контактах с подростком. Женщина призналась, что завела роман с 17-летним подопечным и как минимум пять раз занималась с ним сексом.