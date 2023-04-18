Учительницу католической школы арестовали за секс с подростком

В США 36-летнюю учительницу английского языка арестовали за секс с 17-летним школьником

В США школьную учительницу из штата Айова арестовали по обвинению в сексуальных контактах с подростком. Об этом сообщает The Des Moines Register.

36-летняя Кристен Гант из города Де-Мойн была взята под стражу в пятницу, 14 апреля. Женщина, работавшая преподавателем английского языка в католической средней школе Даулинг, уже призналась, что завела роман с 17-летним подопечным и как минимум пять раз занималась с ним сексом. Каждый раз это происходило в классе после окончания уроков.

Следователи выяснили, что изначально подросток испытывал некие проблемы в семье, а Гант предложила ему помощь в преодолении этих трудностей. Однако вскоре их общение приобрело «более явный сексуальный подтекст». Переписка Гант с жертвой, согласно полицейскому отчету, «имела характер флирта». В частности, педагог и школьник «комментировали внешность друг друга и планировали встречи за пределами школы».

Администрация школы Даулинг предоставила детективам записи видеокамер, на которых видно, что Гант запиралась с подростком в классе, при этом окно на двери помещения она завешивала листком бумаги. Кроме того, дирекция опросила педагога и школьника до обращения в полицию. Они признались, что общались по личным вопросам, однако тогда оба отрицали, что их отношения носили «неподобающий характер».

Кристен Гант уже уволена с должности преподавателя английского языка. Ее обвиняют в двух случаях сексуальной эксплуатации подопечного сотрудником школы. Пока неизвестно, наняла ли она адвоката и назначен ли ей залог.

Ранее сообщалось, что 26-летняя учительница физкультуры и тренер по метанию копья Ханна Март из американского штата Пенсильвания была арестована за секс с 17-летним учеником. Школьник рассказал полиции, что отношения с тренером продолжались с мая по октябрь 2022 года.