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16:02, 19 апреля 2023Россия

Пригожин опроверг принудительное включение солдат в ЧВК и предложил очную ставку

Пригожин опроверг принудительное включение шести солдат в ЧВК и предложил очную ставку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг принудительный прием шести солдат из Якутии в ЧВК и заявил, что готов к очной ставке. Его комментарий по ситуации опубликовала пресс-служба «Конкорда» в группе во «ВКонтакте».

До этого депутат Госдумы Федот Тумусов рассказал, что к нему обратились шестеро мобилизованных из Якутии и заявили о принудительном включении в ЧВК. Военных якобы уже везут в Артемовск (украинское название — Бахмут) в составе вагнеровцев. Парламентарий подчеркнул, что уже сообщил об этом в военную прокуратуру, а также написал обращение главе Минобороны России Сергею Шойгу.

«Ни одного случая принудительного включения в ЧВК "Вагнер" не было и нет, это первое. Второе — в ЧВК "Вагнер" военнослужащих действующих не берут, это просто невозможно. Поэтому то, что сообщено, — чушь полная. Давайте, если требуется, очную ставку сделаем — кто, когда и что предлагал подписать. Возможно, какие-то мошенники, но с этим разберемся самым, как говорится, строгим образом», — пояснил Пригожин.

12 марта сообщалось о проверке в Пермском крае, начатой по информации из видео с жалобами российских военных. На распространенном в соцсетях видеоролике мобилизованные из Свердловской области и Пермского края рассказали о проблемах с техническим снабжением.

До этого глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился с родственниками военнослужащих, которые записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и пожаловались, что их отправили на передовую без должной подготовки.

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Анна Щербакова
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