Волны принесли кокаин на 35 миллиардов рублей

CNN: итальянская полиция обнаружила в море у побережья Сицилии две тонны кокаина

Волны Средиземного моря принесли к восточному побережью Сицилии крупную партию кокаина в водонепроницаемых упаковках. Об этом сообщает CNN.

Плывущие по морю наркотики обнаружила Финансовая полиция Италии. 70 пачек общим весом почти две тонны были герметично запечатаны и оснащены сигнальными световыми устройствами. Ориентировочная стоимость такого количества кокаина на черном рынке составляет около 440 миллионов долларов (35,8 миллиарда рублей).

Полицейские предположили, что проходящий корабль намеренно оставил груз в море для последующей переправки на берег наркоторговцами.

«Идентификация и последующее изъятие такого количества наркотиков — одна из крупнейших операций, когда-либо проводившихся в стране с целью предотвратить нелегальную торговлю запрещенными веществами», — подчеркнули в полиции.

В операции по изъятию наркотиков участвовали суда итальянской финансовой полиции из города Катания при поддержке с воздуха. Местные власти продолжают обследование района на предмет дополнительных упаковок наркотика.

Ранее сообщалось, что лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Упаковка с наркотиком плавала в океане недалеко от берега.