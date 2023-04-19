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00:12, 20 апреля 2023Мир

Стало известно о просьбе Украины к Турции арестовать судно ОАЭ с зерном

WSJ: украинская прокуратура попросила Турцию арестовать для нее корабль ОАЭ с зерном

Фото: Reuters

Украинская прокуратура обратилась к властям Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно изданию, корабль под флагом Панамы Bomustafa O прибыл в порт Самсун в понедельник, 17 апреля. Украинская прокуратура утверждает, что на его борту находится 19 тысяч тонн ячменя, вывезенного с территорий Крыма. Корабль управляется базирующейся в Дубае компанией Tower Shipping Co, говорится в материале WSJ.

Ранее украинский агропроизводитель HarvEast сообщил о проблемах с экспортом зерна. В HarvEast сообщили, что экспортируют около 60 процентов своей продукции через порты Черного моря, в том числе через зерновой коридор, и еще 40 процентов — железнодорожным и автотранспортом через Европу.

Продление зерновой сделки сейчас под вопросом, так как Россия настаивает, что партнеры не выполнили все условия соглашения.

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Марина Совина
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