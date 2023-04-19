РИА Новости: Финляндия отказывается от нужных ей ресурсов в стремлении наказать Россию

В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от нужных ей ресурсов, не только от нефти, газа и древесины, но и от угля. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство называет подобное решение недальновидным, несмотря на то, что оно встретило одобрение части граждан страны. Отмечается, что хотя финское правительство запретило использовать уголь в энергетике, он остается необходимым предприятиям и гражданам.

Прекращение поставок электроэнергии из России вынудило Финляндию возобновить использование угольных электростанций, в прошлом году объем потребления «грязного топлива» вырос на десять процентов, говорится в материале, а пик пришелся на второй квартал 2022 года, превысив аналогичные показатели 2021 года на 26 процентов.

В статье отмечается, что транспортные издержки экспорта энергоресурсов из США, Австралии и ЮАР оказались слишком высокими, стоимость топлива и электричества резко повысилась.

Альтернативой рассматривается ветряная энергетика, однако ожидается, что она сможет покрыть 28 процентов потребностей страны только к 2025 году.

Ранее крупный бизнес Финляндии подсчитал убытки после ухода из России. В общей сложности компании потеряли более четырех миллиардов евро.

