Болгария запретит импорт украинского зерна

BTV: премьер Болгарии Донев заявил о скором запрете импорта зерна с Украины

Правительство Болгарии в скором времени примет решение о запрете импорта украинского зерна, заявил болгарский премьер-министр Гылыб Донев в эфире телеканала BTV.

«Значительные объемы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьезный ущерб болгарскому бизнесу», — сказал премьер, добавив, что ограничительные меры не распространятся на «товары, которые следуют через Болгарию в третьи страны транзитом».

По словам Донева, Болгария по-прежнему будет солидарна с Украиной, но «банкротства болгарских сельхозпроизводителей ничем ей не помогут».

15 апреля Венгрия запретила импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на территории Украины или поступающих оттуда.

До этого аналогичное решение приняли власти Польши. Днем ранее переработку и продажу прибывшего из Украины зерна запретило и Министерство сельского хозяйства Словакии — поводом стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека.