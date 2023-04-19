Суд по ходатайству следствия наложил арест на счета блогерши Lerchek и ее мужа

В Москве суд по ходатайству следствия наложил арест на счета блогерши Lerchek и ее мужа

В Москве суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужа Артема Чекалина. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Такое решение было принято для того, чтобы возместить причиненный бюджету ущерб, который пара до сих пор не погасила. Супругам предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более 130 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей.

«Кроме того, в столичный СК поступают заявления от пострадавших от действий обвиняемых лиц, которым будет дана надлежащая оценка», — добавила Иванова.

16 марта Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения блогерше Лерчек и ее мужу Артему Чекалину. По ходатайству следствия на них наложен запрет определенных действий — им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом фигурантов дела не ограничили в передвижениях.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта.

