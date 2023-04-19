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20:43, 19 апреля 2023Из жизни

101-летний любитель скачек рассказал об алкогольном секрете долголетия

101-летний мужчина из Великобритании назвал алкогольный коктейль секретом долгой жизни

Фото: Thomas Park / Unsplash

101-летний Сид Шерринг, один из старейших жителей района Уэст-Сомерсет в графстве Сомерсет, Великобритания, назвал алкогольный секрет долгой жизни. Об этом сообщает West Somerset Free Press.

Шерринг — любитель скачек. Он посещает ипподром в городе Тонтон в течение 70 лет и, несмотря на преклонный возраст, ходит на скачки и делает ставки до сих пор. Мужчина, которому скоро исполнится 102 года, рассказал, что считает секретом своего долголетия коктейль, состоящий из виски и имбирного вина. Он пьет любимый алкогольный напиток каждый день.

Долгожитель родился в 1921 году в деревне и получил образование в местной школе. Шерринг признался, что не любил учиться, поэтому в юном возрасте устроился работать на завод по производству кирпичей. Затем он стал помогать своей сестре, которая работала на ипподроме. «Помню ипподром Тонтона еще до того, как там появились рестораны и бары», — говорит мужчина.

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Во время Второй мировой войны он служил в рядах военной полиции, а потом отвечал за транспорт. После войны Шерринг вернулся домой и открыл строительный бизнес. В течение 33 лет он работал вместе со своей супругой Молли, после чего они вместе ушли на пенсию и переехали на новое место жительства. Спустя два года жена Шерринга скончалась. Мужчина прожил с ней в браке более 40 лет.

После смерти супруги Шерринг больше не переезжал. Он регулярно ходит на скачки и сохраняет позитивный настрой. «Не могу жаловаться, — утверждает он. — Я начинал с нуля и пережил тяжелые времена — однажды чуть не стал банкротом, но выкарабкался. Как и у всех, у меня были свои взлеты и падения, но все идет своим чередом».

Ранее сообщалось, что практикующий доктор из США, которому исполнилось 100 лет, рассказал, как прожить долгую и счастливую жизнь. Он назвал пять секретов своего долголетия и активности.

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Алиса Удовик
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