«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 57-й минуте забил форвард гостей Эрлинг Холанд. У хозяев на 83-й минуте отличился Йозуа Киммих, реализовавший пенальти.

Первая игра в рамках четвертьфинала закончилась победой горожан со счетом 3:0. Таким образом, по результатам двух матчей команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии турнира клуб сойдется в противостоянии с мадридским «Реалом». Первая встреча состоится 9 мая.

Еще одним полуфиналистом турнира стал «Интер». Клуб оказался сильнее «Бенфики», в первом матче одержав победу со счетом 2:0, а во втором сыграв вничью 3:3. В 1/2 финала «Интер» встретится с «Миланом».

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.