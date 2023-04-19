В Мелитополе задержали отсылавшего матери информацию наводчика ВСУ

В Мелитополе задержали наводчика ВСУ, куратором которого оказалась его мать

В Мелитополе задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававшего Киеву координаты российских военных. Об этом сообщает RT.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что куратором местного жителя оказалась его собственная мать. Проживающая в Киеве женщина уговорила его сотрудничать с украинской армией, заявив, что тот не сможет навестить ее, если не будет помогать ВСУ. В результате мужчина безвозмездно пересылал матери информацию.

18 апреля в ЛНР к 14 годам колонии приговорили оператора дрона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Как установил суд, осужденный проводил разведку в городе Первомайске. Обнаружив дом с мирными жителями, для их устрашения он передал координаты объекта командиру подразделения ракетных систем залпового огня. Расчет с расстояния в 18 километров нанес удар кассетными осколочными снарядами по указанной точке.

18 марта российские военные смогли поймать наводчика ВСУ, который передвигался на велосипеде в непосредственной близости от позиций ВС РФ. Наводчик снимал на камеру мобильного телефона позиции российской армии, а также военную технику и укрепления. Его удалось выследить с помощью беспилотника, после чего он был задержан оперативной группой.