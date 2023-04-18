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17:04, 18 апреля 2023Силовые структуры

В ЛНР наводчика ВСУ осудили за обстрел дома с мирными жителями

В ЛНР украинского оператора беспилотника осудили на 14 лет за обстрел мирных жителей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ЛНР к 14 годам колонии приговорили оператора беспилотного летательного аппарата 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за умышленное повреждение чужого имущество, покушение на убийство нескольких человек и жестокое обращение с гражданскими в ходе вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре России.

Как установил суд, 17 апреля 2022 года осужденный проводил разведку с квадрокоптера в городе Первомайске. Обнаружив дом с мирными жителями для их устрашения он передал координаты объекта командиру подразделения ракетных систем залпового огня. Расчет с расстояния в 18 километров нанес удар кассетными осколочными снарядами по указанной точке.

Две местных жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество получило серьезные повреждения.

12 апреля сообщалось, что в ДНР выстрелившего из гранатомета в женщину бойца ВСУ приговорили к 16 годам колонии.

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Азамат Асланов
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