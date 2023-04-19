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12:21, 19 апреля 2023Силовые структуры

Освободившийся из колонии серийный педофил задержан за приставания к школьнице

Освободившийся после 18 лет колонии педофил-насильник пристал к девятилетней девочке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде полицейские задержали освободившегося осенью 2022 года серийного педофила-насильника. Об этом в среду, 19 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Ni Mash.

По данным издания, злоумышленник заметил зашедшую в подъезд девятилетнюю девочку. Он стал приставать к ней, обнимал и усадил к себе на колени. Это увидела вышедшая из квартиры навстречу школьнице мать, которая бросилась на помощь дочери. Злоумышленник смог сбежать.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался известный в регионе педофил Александр Серов, отбывший 18 лет в колониях за пять эпизодов насилия над детьми.

18 апреля сообщалось, что в московском парке 51-летний педофил совершил нападение на двух школьниц.

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Владимир Седов
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